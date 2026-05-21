Зеленский после угроз превентивным ударом по Минску начал подготовку ВСУ в приграничье

Президент Украины Владимир Зеленский после угрозы нанести превентивный удар Минску обсудил с руководителями приграничных с Белоруссией областей укрепление обороны, в том числе подготовку солдат.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба главы украинского государства.

«Мы обсудили защиту от потенциальных российских угроз на черниговско-киевском направлении и укрепление противовоздушной обороны», — говорится в публикации.

Он добавил, что Киев укрепляет в приграничных регионах фортификационные сооружения, а также ведет усиленную подготовку личного состава.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко предложил Зеленскому встретиться на Украине или в Белоруссии и обсудить отношения двух стран. В ответ украинский президент заявил, что Киев может нанести по Минску превентивный удар.