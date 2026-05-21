Европейская страна готова взять на себя лидерство в НАТО

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин готов тратить на оборону 5% ВВП, а также взять на себя большую ответственность за лидерство в НАТО.

По его мнению, на саммите в Гааге в прошлом году были приняты исторические решения.

«Союзники по НАТО… наметили курс на создание "НАТО 3.0"», - заявил Вадефуль журналистам перед отъездом на встречу министров иностранных дел стран военного альянса в Хельсингборге (Швеция). «Мы стремимся к укреплению НАТО, - отметил он. - При одновременном усилении роли Европы».

Мир обеспечат, по словам немецкого министра, за счет «более мощного сдерживания» и в связи с этой задачей собираются «объединить потенциалы промышленных секторов» через «более тесное сотрудничество в сфере вооружений».