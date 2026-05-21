Европейская страна готова взять на себя лидерство в НАТО
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин готов тратить на оборону 5% ВВП, а также взять на себя большую ответственность за лидерство в НАТО.
По его мнению, на саммите в Гааге в прошлом году были приняты исторические решения.
Мир обеспечат, по словам немецкого министра, за счет «более мощного сдерживания» и в связи с этой задачей собираются «объединить потенциалы промышленных секторов» через «более тесное сотрудничество в сфере вооружений».
«Германия при этом берет на себя роль лидера», - заявил Вадефуль. «Мы первыми заявили о приверженности цели в 5%, - продолжил он. - И хотим достичь этого показателя… в максимально короткие сроки».