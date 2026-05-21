Рубио рассказал, когда прояснится ситуация с возможным соглашением с Ираном
Ситуация вокруг соглашения с Ираном может проясниться в ближайшие дни. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает РИА Новости.
По его словам, в вопросе урегулирования конфликта между Вашингтоном и Тегераном «есть позитивные сигналы».
«Не хочу забегать вперед официальных заявлений, так что давайте посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько дней», — сказал он.
В то же время Рубио отметил, что США сохраняют другие опции в отношении Ирана, если хорошей сделки не удастся достичь.
До этого агентство Fars со ссылкой на источник сообщило о пяти условиях Тегерана, выдвинутых Вашингтону для возобновления мирных переговоров. В списке требований — прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан; снятие санкций; разморозка иранских активов; компенсация за потери, вызванные войной. Одним из важнейших условий источник назвал признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом.
В США выдвинули встречные условия. Американские власти настаивают на вывозе из Ирана в США 400 килограммов обогащенного урана и на том, что в исламской республике останется лишь один действующий ядерный объект.
Ранее Европа начала переговоры с Ираном о разблокировке Ормузского пролива.