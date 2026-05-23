На Западе заявили о требовании США отстранить президента Кубы от власти

Власти Соединенных Штатов настаивают на отстранении от власти президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, пишет Financial Times (FT), ссылаясь на действующих и бывших американских чиновников.

В марте газета New York Times утверждала, что США хотят добиться отстранения от власти президента Кубы, но не собираются менять политическую систему островного государства.

При этом американский госсекретарь Марко Рубио назвал эту публикацию фейком.

Действующие и бывшие американские чиновники заявляют, что администрация настаивает на отстранении президента Кубы в рамках любого соглашения, поделились подробностями авторы публикации.

В материале речь идет о том, что соответствующий шаг будет равносилен символической смене режима на Кубе.

Соединенные Штаты в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на островное государство.