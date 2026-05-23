Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина в Пекине послали мировому сообществу сигнал о снижении влияния Соединенных Штатов, пишет AntiDiplomatico (AD).

Политический посыл саммита ясен: КНР и РФ намерены представить себя движущей силой альтернативного международного порядка, отличного от того, в котором доминируют США, поделились своей точкой зрения авторы публикации.

В материале речь идет о том, что встреча Путина и Си Цзиньпина знаменует собой новый качественный скачок в российско-китайском стратегическом партнерстве. По мнению обозревателей издания, это не просто двусторонняя встреча, а шаг, призванный оказать глубокое влияние на глобальное равновесие в период упадка западного однополярного порядка и появления новых центров власти.

В статье подчеркивается, что обе страны почти полностью отказались от доллара и евро в своей торговле, используя рубль и юань как основные валюты. Эта трансформация направлена ​​на снижение зависимости от западной финансовой инфраструктуры и повышение экономической устойчивости к потенциальным новым ограничительным мерам, резюмировали журналисты.

Президент России Владимир Путин 19-20 мая посетил Китайскую Народную Республику с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине прошли переговоры в узком и расширенном составе, РФ и КНР приняли и подписали 42 документа.