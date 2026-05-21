Суд оставил в силе сумму залога Ермаку в $3,1 млн

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила без изменений определение первой инстанции относительно размера альтернативного залога экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку в виде 140 млн гривен ($3,1 млн).

Таким образом, в просьбе Специализированной антикоррупционной прокуратуры увеличить залог до 180 млн гривен ($4,1 млн) было отказано.

Решение приняла коллегия членов апелляционной палаты. Трансляция заседания велась в эфире YouTube-канала "Новости. Live".