В Германии обвинили Мерца в желании уничтожить страну после его слов об Украине

Немецкий политик, экс-депутат бундестага Клаус Эрнст резко раскритиковал предложение канцлера страны Фридриха Мерца предоставить Украине специальный статус «ассоциированного члена» Евросоюза (ЕС). Об этом он высказался в соцсети X.

По мнению Эрнста, идея Мерца представляет угрозу для Германии, и европейским гражданам, в том числе немцам, придется расплачиваться за это.

«Теперь Мерц хочет нас полностью уничтожить! Это противоречит договорам ЕС, это сделает нас еще большими участниками войны и станет еще одним гвоздем в гроб европейской экономики», — предупредил он.

Политик призвал отправиться канцлера на пенсию до того, как он успеет причинить стране еще больший вред.

Предложение Мерца также раскритиковал французский политик Флориан Филиппо. Он назвал его безумием, отметив, что наделение Киева статусом «ассоциированного члена» разорит ЕС.