Лукашенко сделал громкое заявление по поводу встречи с Зеленским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов встретиться с Владимиром Зеленским, если украинский политик хочет о чем-то поговорить или посоветоваться.

© Московский Комсомолец

«Если он (Зеленский - Ред.) хочет о чем-то поговорить, посоветоваться…, мы открыты, - сказал Лукашенко, слова которого приводит белорусское агентство Белта. - В любой точке - Украины, Беларуси». «Я готов с ним встретиться, - подчеркнул Лукашенко. - И обсудить проблемы белорусско-украинских отношений». «Поговорить о перспективах», - добавил он.

Глава белорусского государства привел в пример налаженные контакты «с американцами, немцами, поляками, латышам, литовцами», с которыми Минску «есть о чем разговаривать».