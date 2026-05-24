Легендарная семья Овиц: как карлики пережили Освенцим

Семья Овиц вошла в историю как одна из самых необычных семей, переживших Освенцим. Это были еврейские артисты из Восточной Европы, среди которых семь человек имели наследственную форму карликовости. «Рамблер» расскажет, как семье удалось выжить там, где шансов почти не было.

Кто такие Овицы?

Семья Овиц происходила из Марамуреша — исторической области на территории современной Румынии. Главой семьи был Шимшон Эйзик Овиц, еврейский религиозный деятель и артист, у которого была карликовость. У него было десять детей от двух браков, и семеро из них также родились с низким ростом. В статье журнала Pediatric Radiology, эту паталогию связывают с псевдоахондроплазией — наследственной формой скелетной дисплазии.

По данным Мемориального музея Холокоста США, после смерти отца дети создали музыкальную труппу Lilliput Troupe. Они выступали в Румынии, Венгрии и Чехословакии, пели на нескольких языках и играли на инструментах. Их родственники обычного роста помогали за кулисами.

Почему семья привлекла внимание нацистских врачей?

Большая семья артистов, среди которых было сразу несколько людей с карликовостью, встречалась крайне редко. Но во время нацистской оккупации именно эта особенность сделала их особенно уязвимыми.

Нацистская медицина опиралась на идеи евгеники и «расовой гигиены». Людей с наследственными заболеваниями, инвалидностью и врожденными особенностями рассматривали в качестве объектов для псевдонаучных экспериментов. В Освенциме этим занимался один из самых известных врачей-преступников Освенцима, проводивший бесчеловечные и часто смертельные эксперименты над заключенными Йозеф Менгеле. На мемориале Аушвиц-Биркенау указывается, что Менгеле исследовал близнецов, а также физиологию и патологию карликовости в сотрудничестве с Институтом антропологии, наследственности человека и евгеники кайзера Вильгельма в Берлине.

Поэтому появление семьи, где были и люди с карликовостью, и родственники обычного роста, стало для него особенным случаем. Для Менгеле это была возможность сравнивать членов одной семьи и найти наследственные закономерности. С научной точки зрения такие эксперименты не соответствовали этическим и исследовательским стандартам, а для заключенных означали лишь насилие, унижение и постоянный страх.

Как Овицы попали в Освенцим?

В 1940 году Северная Трансильвания перешла под контроль Венгрии, союзной нацистской Германии. В 1944 году, после немецкой оккупации Венгрии, начались массовые депортации евреев в лагеря смерти. Основная группа родственников Овиц была депортирована в Освенцим в мае 1944 года.

Большинство прибывавших в Освенцим проходили селекцию сразу после выхода из эшелонов. Значительную часть людей отправляли в газовые камеры в первые часы после прибытия. Овицы избежали немедленного уничтожения именно потому, что о необычной семье сообщили Менгеле.

Какие эксперименты проводили над семьей?

По воспоминаниям выживших, Овицев подвергали многочисленным обследованиям и болезненным процедурам. У них брали кровь, вырывали волосы и зубы, исследовали кости, проводили гинекологические осмотры, осмотры глаз и ушей, делали инъекции неизвестных веществ. Подобные процедуры естественно проводились без согласия, сопровождались физическим и психологическим насилием.

Освобождение и жизнь после войны

27 января 1945 года Освенцим освободила Красная армия. По данным Мемориала Аушвиц-Биркенау, в лагере погибли не менее 1,1 млн человек, большинство из них были евреями. Овицы почти в полном составе дожили до освобождения лагеря, затем некоторое время находились в советской зоне и постепенно пытались вернуться к обычной жизни. После войны они сначала вернулись в родные места, затем переехали в Сигет, позже — в Бельгию, а в 1949 году эмигрировали в Израиль.

В Израиле они поселились в Хайфе и на некоторое время возобновили выступления. Позже семья отошла от сцены. Перла Овиц, одна из самых известных представительниц семьи и важная свидетельница этой истории, умерла в 2001 году. Современные материалы о семье часто опираются именно на ее воспоминания и интервью.

