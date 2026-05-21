Ермак рассказал, что читал в СИЗО книгу про Трампа

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что во время пребывания в СИЗО читал книгу о первом президентском сроке Дональда Трампа.

Его слова приводит украинское издание «Страна».

«Я читал. Не помню американского автора, но это была книга про историю победы Трампа, когда он в первый раз баллотировался на пост президента», — сказал Ермак, отвечая на соответствующий вопрос.

14 мая бывшего главу офиса президента Украины Андрея Ермака заключили под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн. Его обвиняют в отмывании 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Однако уже спустя четыре дня Ермак вышел из СИЗО под залог в 140 млн гривен (более 230 млн рублей).