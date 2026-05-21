Ермак продемонстрировал журналистам электронный браслет на ноге

Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак показал журналистам электронный браслет на ноге во время судебного заседания по апелляции на решение об избрании ему меры пресечения. Соответствующее видео опубликовало украинское издание "Новости. Live" в Telegram-канале.

Ермак также сообщил, что сдал все загранпаспорта в рамках исполнения возложенных на него процессуальных обязательств.

18 мая Ермак вышел под залог из СИЗО, где провел четыре ночи.

Неделей ранее украинские антикоррупционные органы предъявили ему обвинение в легализации 460 млн гривен ($10,5 млн) при строительстве элитного коттеджного поселка под Киевом. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 140 млн гривен ($3,1 млн). Как писали украинские СМИ, офис Зеленского был вынужден задействовать все возможные ресурсы, чтобы собрать деньги на залог. В итоге, как сообщал журналист Михаил Ткач, на залог собрали больше требуемой суммы - более 154 млн гривен (около $3,5 млн).