В России заявили о тенденции к «ухудшению отношений» между Израилем и США

Отсутствие единой позиции по Ирану и конфликт интересов угрожают союзным отношениям между США и Израилем. Об этом заявил aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

28 февраля США и Израиль атаковали Иран. В ответ на нападение Тегеран перекрыл Ормузский пролив, через который на мировые рынки идет значительная часть энергоресурсов и удобрений, и ударил по американским базам в регионе. Агентство Reuters подсчитало, что война США на Ближнем Востоке уже обошлась компаниям по всему миру как минимум в $25 млрд и эта сумма будет расти.

США и Иран договорились о прекращении огня, но перемирие остается нестабильным. При этом в Тель-Авиве опасаются, что президент Дональд Трамп «устанет от переговоров» и может заключить с Ираном мирное соглашение, которое не устроит израильскую сторону.

По информации западных СМИ, телефонный разговор между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом о ситуации вокруг Ирана прошел в крайне напряженной атмосфере. При этом израильский лидер настаивает на возобновлении военных действий, а американский — на проведении переговоров.

«Тенденция к ухудшению отношений есть, потому что есть конфликт интересов между двумя государствами и межличностный конфликт между двумя политиками. Камнем преткновения стал Иран, хотя он и не собирался ссорить Израиль и США. Просто агрессоры запутались в клубке противоречий», — считает политолог Александр Перенджиев.

По его словам, Израиль хочет, чтобы прокси-силой в войне с Ираном стали США, а Вашингтон, напротив, хотел бы, чтобы основную тяжесть военного противостояния несли арабы или Европа. Но сейчас все последствия легли на американцев, и «Трамп понимает, что дальнейшие боевые действия — это потеря финансовых ресурсов и огромные убытки».

Также, помимо экономических потерь, например, необходимости восстанавливать американские базы на Ближнем Востоке, пострадавшие от ударов Ирана, продолжение конфликта несет для властей США и политические риски, так как внутри элит и в американском обществе нарастает напряжение, заметил экспет.

Все это, по его мнению, ведет к серьезным сложностям и ставит американо-израильские отношения под угрозу.