Пока вы не уснули: призыв Пескова к Европе и признание Зеленского о борьбе с Россией

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Песков обратился с призывом к Европе

© Сергей Булкин/ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия слышит заявления из европейских столиц о необходимости вести диалог с Москвой, и подтверждает готовность. Так он ответил на вопрос ТАСС об обсуждении в Европе кандидатур на роль переговорщика с Россией.

По словам Пескова, за последние 3-4 недели в Кремле слышали заявления от президента Финляндии Александера Стубба, а также из Берлина о том, что рано или поздно с русскими нужно будет говорить.

Читать новость полностью

Зеленский сделал признание о борьбе с баллистическими ракетами РФ

У Украины на данный момент нет эффективных средств для борьбы с баллистическими ракетами России. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с учеными, сообщает УНИАН.

«Мы очень хотим нашу ПВО. У нас есть много разных направлений, которые обсуждаются, и очень успешных, и которые могут уничтожать дроны, и реактивные дроны, и обычные дроны, и дальнобойное оружие и т. д. А антибаллистики пока нет. Ищем», — сказал Зеленский.

Читать новость полностью

Произошедшее на встрече Путина и Си Цзиньпина вызвало ужас на Западе

Президент России Владимир Путин во время своего визита в Китай и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином передал недвусмысленный сигнал Западу, пишет итальянское издание L’Antidiplomatico. В своей статье оно отмечает, что для Путина это послание было ясным: Россия и Китай придерживаются независимой и суверенной внешней политики, действуя в тесной стратегической координации и играя важную стабилизирующую роль на мировой арене.

В ходе встречи было подписано 42 документа, включая совместную декларацию о становлении многополярного мира и всеобъемлющем партнерстве между двумя странами.

Читать новость полностью

В Литве выступили с неожиданным призывом в адрес России

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене призвала литовских политиков воздержаться от высказываний, содержащих бездоказательные претензии в адрес России. Ее слова с правительственного часа в Сейме (парламенте) республики приводит ТАСС.

Таким образом Ругинене отреагировала на заявление главы МИД страны Кястутиса Будриса, который в соцсети Х утверждал, что РФ якобы пытается перенаправить находящиеся в воздушном пространстве беспилотники в Литву.

Читать новость полностью

В МИД РФ объяснили радость Зеленского от ударов по России

Представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге сообщила, что киевские власти демонстрируют открытую радость по поводу атак Вооруженных сил Украины на российские территории. Дипломат подчеркнула, что на Банковой с удовлетворением воспринимают действия боевиков, которые наносят удары по гражданским объектам, включая жилые дома и социальные учреждения, а также подвергают опасности женщин, детей и пожилых людей.

Захарова также указала, что Владимир Зеленский цинично хвастается перед своими западными спонсорами осуществленными терактами, в том числе при их прямой помощи.

Читать новость полностью

На Западе описали зону ядерного поражения «Искандера-К» в Европе

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-К» может наносить ядерные удары по всей Европе. Зону поражения российского оружия описали в Military Watch Magazine (MWM).

Как пишет западный журнал, дальность действия системы «Искандер-К» «позволяет использовать ее для нанесения ядерных ударов по целям на большей части Европы с территории России». Издание отмечает высокий уровень мобильности ОТРК, а также малую высоту полета ракет «Искандер-К», затрудняющую их перехват средствами противоракетной обороны потенциального противника.

Читать новость полностью

Мазут обнаружили на пляжах в Крыму

Разлившийся в Черное море в результате украинских атак на Туапсе мазут добрался до пляжей Крыма. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его информации, больше всего пострадал берег Севастополя. Местные жалуются на сгустки мазута у мыса Фиолент, бухты Ласпи и диких пляжей. Загрязнения нефтепродуктами также зафиксировали в Алуште, Гурзуфе, Форосе, Ялте и на пляже санатория "Ай-Петри".

Читать новость полностью

Гибель человечества и связь с пришельцами: что известно о предсказаниях академика Сахарова

105 лет назад родился трижды Герой Соцтруда, «отец» водородной бомбы Андрей Сахаров, предсказавший также появление сети Интернет, истощение и гибель человечества и контакты с инопланетянами. Его прогнозы опубликовала «Комсомольская правда».

О том, каким будет будущее, Сахаров рассуждал в своей статье «Мир через полвека», которую написал в мае 1974 года по заказу американского журнала Saturday Review.

Читать новость полностью

Изнасилование, громкий скандал, слова об СВО: где сейчас Алена Яковлева

Народная артистка России Алена Яковлева продолжает свою творческую деятельность. News.ru рассказал, что известно об отмене спектакля в Театре сатиры в честь ее юбилея и что она говорила об СВО.

Яковлева считает Театр сатиры своим вторым домом — она служит там с 1985 года. 2 июня актрисе исполняется 65 лет, и она мечтала отпраздновать юбилей на родной сцене, сыграв в новом спектакле «Визит дамы». Постановщиком должен был стать режиссер Антон Яковлев, брат артистки.

Читать новость полностью

Выяснилось, зачем Галкин* ездил в городок Молдавии

Юморист Максим Галкин* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) дал концерт в молдавском городе Фалешты с целью расширить свои связи в разных странах. Как сообщает News.ru, об этом заявил музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.

Он отметил, что Галкин* стремится зарабатывать на всевозможных событиях, и вместе с супругой Аллой Пугачевой пытается «выжать максимум», привлекая различные связи и знакомства в государствах.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Читать новость полностью