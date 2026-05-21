В Грузии высказались о вступлении в Евросоюз по украинскому пути

Грузия не собирается идти в Евросоюз (ЕС) по украинскому или молдавскому пути. Об этом высказался спикер парламента республики Шалва Папуашвили, передает грузинский «Первый канал».

«Грузия не намерена идти ни по пути Украины, ни по пути Молдовы к Европейскому союзу (...). Путь Украины в ЕС лежит через уступку своих территорий, а путь Молдовы — через упразднение государственности и присоединение к другой стране», — заявил парламентарий.

Он добавил, что внешние силы хотят приучить Грузию, что независимость — это лишняя ответственность, от которой ради вступления в ЕС необходимо избавиться.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что РФ готова нормализовать отношения с Грузией при одном условии. По его словам, такое развитие событий возможно лишь при готовности Тбилиси к нормализации.