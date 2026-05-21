Италия потребовала новых мер против оскандалившегося министра Израиля
Италия призвала Европейский союз (ЕС) ввести санкции против израильского министра национальной безопасности Итамара Бен Гвира.
Новых мер потребовал глава итальянского МИД Антонио Таяни на странице в соцсети X.
«От имени правительства Италии я только что официально обратился с просьбой включить в следующую дискуссию глав МИД стран ЕС вопрос о введении санкций против Бен-Гвира за неприемлемые действия, совершенные им по отношению к флотилии: захват активистов в международных водах и их унижение и притеснение, грубо нарушающие самые элементарные права человека», — написал он.
Ранее Бен Гвир выложил видео с задержанными на флотилии «Сумуд», вызвав гнев у властей Италии. На опубликованной видеозаписи израильские военные применили насилие в отношении активистов. Министр подписал свой пост фразой: «Добро пожаловать в Израиль!»
Глава МИД Израиля Гидеон Саар резко раскритиковал министра национальной безопасности страны подчеркнув, что своим позорным поступком он сознательно нанес ущерб государству и свел на нет огромные, профессиональные и успешные усилия, приложенные многими людьми.