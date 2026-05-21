Буданов* назвал Украину прародительницей Руси

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) назвал Украину прародительницей Руси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
При этом Буданов также высказал мнение, что именно Украина должна "править" всей Русью.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Украину несостоявшимся государством, перечислив семь признаков. Среди них – зависимость от внешнего финансирования, потеря более 20% территории и более половины населения.
Кроме того, среди признаков он указал утрату значительной части промышленного и аграрного потенциала, а также отсутствие полноценных центральных органов власти.