Обвинения США в адрес экс-президента Кубы Кастро: что об этом пишут зарубежные СМИ

Министерство юстиции США обвинило бывшего лидера Кубы Рауля Кастро в сговоре с целью убийства американцев. Эти обвинения могут стать поводом для американского вторжения на Кубу, пишут зарубежные СМИ, самые интересные статьи которых собрал «Рамблер».

Обвинения против Кастро и пяти летчиков-истребителей вооруженных сил Кубы связаны с инцидентом 1996 года, когда истребители сбили самолеты, которыми управляла группа кубинских эмигрантов, отмечает Reuters.

«94-летнему Раулю Кастро было предъявлено обвинение в заговоре с целью убийства граждан США, четырем пунктам обвинения в убийстве и двум пунктам об уничтожении самолетов», - говорится в публикации.

Агентство также обратило внимание на то, что обвинительный акт был предъявлен на фоне стремления Дональда Трампа к смене режима на Кубе, где со времен революции, которую в 1959 году возглавил покойный брат экс-президента Фидель Кастро, у власти находятся коммунисты.

Также в рамках кампании по давлению на кубинское правительство в южную часть Карибского моря вошли авианосец USS Nimitz и сопровождающие его боевые корабли, пишет The New York Times.

Газета напомнила, что последние несколько недель авианосец плыл вдоль побережья Южной Америки в рамках запланированной учебной экспедиции, а также принимал участие в совместных учениях с ВМС Бразилии.

«Вряд ли можно назвать совпадением тот факт, что Пентагон приурочил прибытие авианосца в южную часть Карибского бассейна к тому дню, когда Министерство юстиции предъявило обвинения Раулю Кастро», - подчеркивается в статье.

Обвинения, выдвинутые против Кастро, способны свести на нет все усилия по достижению соглашения, позволяющего избежать вооруженного конфликта между Соединенными Штатами и Кубой, считает CNN.

«Столкнувшись с серьезными проблемами, кубинское правительство может предпочесть сдаться с боем, а не уступить власть без единого выстрела», - отмечает телекомпания.

При этом, по мнению экспертов, обвинения против Кастро «закладывают основу для возможной военной операции США по его экстрадиции». Но в отличие от Венесуэлы, где сторонники президента Николаса Мадуро организовали слабую оборону, Куба отреагирует гораздо жестче.

«Вооруженные силы Кубы уже готовятся отразить потенциальное нападение США, и президент страны Диас-Канель пообещал, что любые силы вторжения ожидают «кровавые бои»», - подчеркивает телекомпания.

На этом фоне посол Кубы в ООН Эрнесто Соберон Гусман в интервью The New York Times заявил о том, что остров открыт к переговорам с США и готов обсуждать «все вопросы».

«Нет запретных тем, все основано на взаимности и равенстве», - заметил он.

При этом, по словам дипломата, заявления Трампа о готовности «взять Кубу под свой контроль» не способствуют созданию «атмосферы доверия».

А кубинское издание Granma уверено, что обвинения против Рауля Кастро «являются сфальсифицированными и не имеют юридической, политической и моральной основы».

Напомним, что 3 января лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены американским спецназом в их резиденции в Каракасе и привезены в США, где предстали перед судом. После этого США ввели блокаду Кубы и президент Дональд Трамп заявил о том, что американцы «заглянут на остров» после «победы» над Ираном.