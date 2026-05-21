МИД Белоруссии вызвал литовского дипломата из-за попавшего в страну БПЛА ВСУ

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков сообщил, что белорусское внешнеполитическое ведомство вызвало временного поверенного в делах Литвы Эрикаса Вилканецаса из-за прилетевшего в воздушное пространство страны украинского беспилотника.

«Ему был заявлен решительный протест в связи с очередным грубым нарушением Государственной границы Беларуси беспилотным летательным аппаратом с территории Литвы. В частности, 17 мая 2026 года украинский беспилотный летательный аппарат «Чайка», — говорится в заявлении МИД Белоруссии.

Уточняется, что беспилотник, который изначально направлялся на территорию России для нанесения ударов по объектам на её территории, был обнаружен возле деревни Станиславцы Докшицкого района Витебской области.

«Литовская сторона не предприняла действий по недопущению проникновения боевого дрона на территорию Беларуси, включая своевременное оповещение белорусских вооружённых сил, в отличие от тех мер, которые белорусская сторона предпринимает в аналогичных ситуациях», — подчеркнул Варанков.

Белоруссия потребовала от Литы провести разбирательства по данному факту, предоставить информацию о случившемся и принять меры для недопущения подобных инцидентов в будущем.