Главком страны НАТО назвал «следующий логичный шаг» в отношении Украины

Верховный главнокомандующий вооруженными силами Чехии Карел Ржехка заявил, что вступление Украины в НАТО должно стать «следующим логичным шагом» для альянса.

© Lenta.ru

Его слова передает Politico.

«Украина — это не просто потребитель безопасности, это еще и поставщик безопасности», — сказал генерал.

При этом Ржехка признал, что вопрос вступления Киева в альянс остается сложным и зависит от достижения политического консенсуса среди стран — участниц блока.

Кольцо учений: что замышляет НАТО у границ России

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявили, что странам альянса необходимо увеличить и более равномерно распределить расходы на поддержку Украины.