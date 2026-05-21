Украине придётся пойти на «множество болезненных уступок» для завершения конфликта, пишет The European Conservative.

Отмечается, что у Украины изначально не было шансов в противостоянии с Россией, а затягивание боевых действий обернулось катастрофой не только для Киева, но и для Европы.

«С 2023 года было ясно, что Украина обретёт мир только в том случае, если пойдёт на множество болезненных уступок».

В материале также отмечается, что у киевского режима изначально не было никаких шансов на победу из-за дисбаланса ресурсов России и Украины. По мнению авторов, решение продолжать военные действия в 2022 году «стало катастрофой как для Украины, так и для Европы».

Ранее на этой неделе Пентагон опубликовал доклад для конгресса США, в котором детально обрисовал сложившуюся ситуацию вокруг Украины. В частности, в документе отмечается, что договорённостей по урегулированию конфликта нет среди прочего из-за Зеленского, который не идёт на территориальные уступки. В результате, по мнению Пентагона, «переговоры не выходили из тупика».

В докладе также говорится, что нехватка личного состава, техники и боеприпасов ограничила общие возможности ВСУ по ведению масштабных наступательных операций. При этом ВСУ продолжают заявлять, что имеющегося личного состава недостаточно для противостояния «более многочисленной и лучше оснащённой российской армии». ВС РФ, в свою очередь, сохраняют общую стратегическую инициативу на Украине, подчеркнули в Пентагоне.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ещё в июне 2024 года обозначил условия прекращения огня на Украине. В их числе — полный вывод украинских войск из ДНР и ЛНР, а также из Херсонской и Запорожской областей и отказ Киева от членства в НАТО.

При этом глава государства неоднократно подчёркивал, что Москва предпочла бы достичь целей СВО и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии.

«Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьётся освобождения своих исторических земель военным путём», — предупреждал Путин.

9 мая во время общения с журналистами президент выразил мнение, что в вопросе украинского урегулирования «дело идёт к завершению». При этом он в очередной раз подтвердил, что не отказывается от встречи с Владимиром Зеленским.

В апреле в Кремле рассказали, что территориальные разногласия России и Украины на сегодняшний день заключаются буквально в «считаных километрах». Как отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, мир может наступить в кратчайшие сроки. «Это можно сделать буквально в режиме «сегодня». Но Зеленский должен принять те самые хорошо известные решения», — отметил он.