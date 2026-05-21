Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что критикующие его европейские политики пытаются узнать подробности его недавней встречи с Владимиром Путиным.

По словам Фицо, европейские лидеры тайно интересуются содержанием беседы главы словацкого правительства с президентом России, несмотря на публичное осуждение визита в Москву., передает РИА «Новости».

Словацкий лидер посетил Москву 9 мая для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы.

«Мне жаль, что нет никакого диалога. Это лицемерие продолжаться не может. Я еду на встречу с… российским президентом, все меня критикуют, а потом все мне звонят или хотят встретиться: «Что Путин сказал?». Это бесконечное лицемерие, которым я являюсь свидетелем в последнее время», – подчеркнул Фицо.

Ранее в середине мая глава правительства Словакии отмечал необходимость прямого диалога Европы с Россией. По его словам, это позволит европейским политикам открыто обсуждать важные вопросы, а не расспрашивать его в кулуарах о содержании бесед с российским лидером.

