Мадьяр заявил, что не считает Сороса героем

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что не считает американского финансиста Джорджа Сороса героем, сделавшим вклад в "венгерскую демократию".

"Ни в коем случае", - ответил Мадьяр в интервью польской газете Rzeczpospolita на вопрос, считает ли он Сороса героем. "Он ни в коем случае не является символом демократии в Венгрии и уж тем более не в Великобритании или Индии, экономику которых он разрушил. Сорос не является политиком", - добавил венгерский премьер.

Ранее американский миллиардер Илон Маск, комментируя победу партии Мадьяра "Тиса" на парламентских выборах в Венгрии, заявил, что организация Сороса якобы "захватила власть" в этой стране.

Джордж Сорос - американский финансист, инвестор и филантроп. Создатель сети благотворительных организаций "Открытое общество"* (признана нежелательной организацией в РФ), известных как фонды Сороса.