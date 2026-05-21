В ЮНЕСКО отреагировали на обстрел православного собора и объектов наследия в Иране

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) отреагировала на американо-израильские удары по объектам наследия в Иране и по православному собору в Тегеране, предложив варианты действий, связанных с защитой этих объектов. Об этом сообщил ТАСС постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.

"Весь мир стал свидетелем того, как ничем не спровоцированная агрессия Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики Иран - помимо того, что имела серьезные гуманитарные и экономические последствия для региона и всего мира - поставила под угрозу памятники богатой многовековой культуры этой страны. И мы, конечно, были шокированы, когда узнали, что в результате воздушной атаки американо-израильского тандема был серьезно поврежден Свято-Николаевский собор Русской православной церкви в Тегеране", - заявил постпред.

По словам дипломата, Россия расценивает действия США и Израиля как нарушение международного гуманитарного права. В частности, речь идет о нарушении положений Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г., не допускающей нанесения ударов по районам, прилегающим к охраняемым культурным объектам. Постпред также отметил, что секретариат ЮНЕСКО отреагировал на совместный запрос Ирана и России в связи с данными обстрелами, выразив соболезнования в связи с гибелью людей, солидарность и приверженность миру.

"Из полученного нами официального ответа руководства секретариата ЮНЕСКО следует, что данный вопрос находится в фокусе внимания организации. Предложены различные варианты дальнейших действий с использованием имеющихся в распоряжении ЮНЕСКО международно-правовых инструментов. Прорабатываем их в тесном контакте с нашими иранскими партнерами", - сообщил собеседник агентства.

Ранее Министерство культуры Ирана сообщило о повреждении 131 объекта историко-культурного наследия, в том числе всемирного значения, в результате обстрелов США и Израиля с 28 февраля. В частности, ущерб были причинен 50 иранским музеям. В конце апреля власти страны приступили к восстановлению культурных объектов.

Удар по православному собору

1 апреля клирик собора игумен Варлаам (Дульский) сообщил ТАСС, что Свято-Николаевский собор Русской православной церкви в Тегеране получил повреждения в ходе авиаударов. Посольство РФ в Иране в своем телеграм-канале проинформировало, что "из-за военной авантюры США и Израиля православная община в Иране лишена возможности посещения храма". Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым осудил удары по собору, назвав это нарушением международных норм.

3 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия шокирована информацией о значительном ущербе, нанесенном Свято-Николаевскому собору в Тегеране в результате "варварской воздушной атаки" США и Израиля. Дипломат обратила внимание, что пострадал уникальный историко-архитектурный объект, "единственный в своем роде" православный храм, находящийся в ведении Русской православной церкви и включенный в общенациональный список культурного наследия исламской республики. По словам Захаровой, "вопиющее нарушение прав верующих" должно получить надлежащую оценку мирового сообщества.