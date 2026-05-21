Страна ЕС потребовала от Украины извинений

Греция требует извинений от украинской стороны за найденные у берегов страны морские дроны. Об этом заявил глава Министерства обороны европейской страны Никос Дендиас, передает The Guardian.

«Нет ни малейших сомнений в том, что это украинский морской беспилотник. Мы знаем, какого он типа и где был произведен. Украина должна принести нам свои искренние извинения, и, помимо этого, она должна дать нам стопроцентную гарантию, что подобное больше не повторится», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

По словам авторов материала, министр «с трудом сдерживал ярость». Дендиас предположил, что если бы некий круизный лайнер направлялся из Венеции в восточную часть Средиземного моря точно по тому же курсу, что и дрон, то он бы попал по кораблю.

«Как кто-то может (...) подвергать риску жизни невинных людей, в данном случае за пределами театра военных действий, потому что они считают, что это служит их [украинским] стратегическим планам? То, что произошло, совершенно неприемлемо, и мы, как и все страны Средиземноморья, должны четко это понимать», — резюмировал он.

18 мая Греция потребовала от Украины убрать все морские дроны от греческих берегов.