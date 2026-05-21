Олланд захотел вновь стать президентом Франции

Бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью журналу Marianne заявил, что готовится побороться за пост президента Франции.

"Я готовлюсь. На президентских выборах на кону стоит нечто огромного, исторического значения. Для Франции, но не только для Франции", — сказал Олланд.

По его словам, сейчас мир расколот, Европа в смятении, а демократия "под угрозой". Кроме того, правая партия "Национальное объединение" стремится выиграть на следующих выборах, указал Олланд.

"Я остаюсь гражданином, безусловно, с иным опытом, чем другие, укрепленным ответственностью, которую я нес. Гражданином, который не сдастся, который обладает ясным видением и который доведет дело до конца. Я буду продолжать участвовать в политике и после 2027 года", - сказал он.

Франсуа Олланд занимал пост президента Франции с 2012 по 2017 год. Он считается одним из самых непопулярных президентов времен Пятой республики: на момент окончания срока в 2017 году его рейтинг одобрения составлял всего 4%.