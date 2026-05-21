Стала известна реакция ЕС на смягчение одной страной санкций против России

Смягчение Великобританией энергетических санкций против России оказалось неожиданностью для Европейского союза (ЕС), поскольку Лондон не сообщил Евросоюзу о решении на встрече G7. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, его слова передает РИА Новости.

«Что касается вопроса о частичном отходе Великобритании в поддержке определенных санкций против России в энергетическом секторе, действительно, это было не то, что мы ожидали, и это не было отмечено во время нашей встречи министров финансов G7 в начале этой недели. Так что это стало неожиданностью», — сообщил он.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) столкнулась с растущим давлением из-за отложенного запрета российской нефти. Сообщается, что нерешительность Брюсселя играет на руку России.