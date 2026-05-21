Нашли в канаве: популярная певица погибла при загадочных обстоятельствах

Популярная индийская певица Индер Каур погибла при загадочных обстоятельствах во время поездки в магазин за продуктами. Поиски начались после того, как артистка не вернулась, а ее телефон оказался выключен. Об этом сообщает Lenta.ru.

Останки певицы обнаружили в канале рядом с Лудхианой 19 мая, спустя неделю после пропажи. Позже в деревне Рампур, примерно в километре от этого места, был найден автомобиль Каур.

По одной из версий, преступник пытался сделать Каур своей женой против ее воли. Он похитил популярную артистку, а затем расправился с ней.

Поклонники певицы опубликовали в социальных сетях множество скорбных постов.