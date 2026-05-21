Чтобы не попасть в красный «Список пидорасов» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), украинцы должны любить свою страну. Такие критерии для внесения людей в книгу, хранящуюся на его столе, назвал глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов( (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает в Telegram издание «Апостроф.ua».

«Любите Украину и не попадете», — ответил на вопрос журналиста глава офиса Зеленского.

Он не стал раскрывать, кто уже внесен в этот список, но отметил, что он постоянно пополняется.

Ранее журналисты опубликовали кадры, снятые в рабочем кабинете Буданова. На его столе лежит множество книг и документов, среди них выделяется красный блокнот, на обложке которого большими черными буквами написано «Список пидорасов 2026».