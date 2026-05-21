Бунт «хромых уток»: кто готовит переворот против Трампа

Эксперты, опрошенные «Ведомостями», считают, что президенту США Дональду Трампу придется бороться с растущим сопротивлением внутри собственной партии. Оппозиция из числа республиканцев в Конгрессе уже начала открыто блокировать ключевые инициативы Белого дома.

Иллюстрацией обострения стало голосование в Сенате США, где 20 мая с восьмой попытки была утверждена резолюция об ограничении военных полномочий Трампа в Иране. Хотя республиканцы удерживают в сенате большинство, документ был принят.

Чтобы документ вступил в силу, его должна поддержать Палата представителей (конгрессмены США), однако эксперты сходятся во мнении, что реальной угрозы для Трампа нет: если потребуется, президент наложит на резолюцию вето, преодолеть которое конгрессмены не смогут. Тем не менее голосование сенаторов показало готовность некоторых однопартийцев Трампа саботировать его решения.

Как объяснила эксперт Центра североамериканских исследований РАН Полина Шаброва, в Конгрессе сформировалась новая тактическая группа внутренней оппозиции, состоящая из так называемых «хромых уток» - законодателей, которые проиграли внутрипартийные праймериз или приняли решение не переизбираться на промежуточных выборах в ноябре 2026 года.

Потеряв электоральные перспективы, эти политики больше не зависят от партийной дисциплины и одобрения Белого дома. В результате они начали кооперироваться с демократами для блокировки инициатив Трампа, руководствуясь принципом, что им больше «нечего терять».

Главной мишенью для внутрипартийных оппонентов Трампа могут стать любые бюджетные законопроекты Белого дома, особенно связанные с сокращением социальных программ или выделением средств на иностранную помощь, считает сотрудник Института США и Канады РАН Вадим Козлов. Кроме того, под ударом окажется масштабная реформа избирательной системы, которую администрация рассчитывала провести до осенних выборов.