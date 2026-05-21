$70.9581.98

«Спасая свою шкуру»: как Зеленский и Миндич могут начать «мочить» друг друга

Никита Бородкин

Владимир Зеленский и его бизнес-партнер по «Кварталу 95» Тимур Миндич могут начать «мочить» друг друга, чтобы спасти себя. Как сообщает «КП», об этом заявил политолог Сергей Станкевич.

«Спасая свою шкуру»: как Зеленский и Миндич могут начать «мочить» друг друга
© Global Look Press

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Миндич подал иск против Зеленского. Он предположил, что бизнесмен хочет обжаловать решение главы киевского режима о санкциях.

По мнению Станкевича, на Украине переходят к «новому этапу криминально-гангстерской эпопеи».

«Партнеры по черному бизнесу, спасая свою шкуру, начинают — как это у них называется — "мочить" друг друга», — считает политолог.

По его версии, Зеленского «дожимают» американцы, поскольку глава киевского режима мешает президенту США Дональду Трампу. Он не исключает, что Минюст США совместно с ФБР создали совместную бригаду, которая продвигает вариант отставки бывшего комика через НАБУ и САП.

«А уже в это русло добавляют свои ручейки и враги Зеленского внутри страны, их у него полно. Ясно одно: от дела "Мидаса" Зеленскому уже точно не отвертеться. Это дело его прикончит», — считает эксперт.

Напомним, что НАБУ предъявило обвинение в коррупции семи участникам преступной организации, которая именуется в оперативных документах как «Мидас», в том числе и Тимуру Миндичу. Последний успел бежать с Украины в Израиль. 13 ноября 2025 года Зеленский ввел против бизнесмена санкции.