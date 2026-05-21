«Спасая свою шкуру»: как Зеленский и Миндич могут начать «мочить» друг друга

Владимир Зеленский и его бизнес-партнер по «Кварталу 95» Тимур Миндич могут начать «мочить» друг друга, чтобы спасти себя. Как сообщает «КП», об этом заявил политолог Сергей Станкевич.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Миндич подал иск против Зеленского. Он предположил, что бизнесмен хочет обжаловать решение главы киевского режима о санкциях.

По мнению Станкевича, на Украине переходят к «новому этапу криминально-гангстерской эпопеи».

«Партнеры по черному бизнесу, спасая свою шкуру, начинают — как это у них называется — "мочить" друг друга», — считает политолог.

По его версии, Зеленского «дожимают» американцы, поскольку глава киевского режима мешает президенту США Дональду Трампу. Он не исключает, что Минюст США совместно с ФБР создали совместную бригаду, которая продвигает вариант отставки бывшего комика через НАБУ и САП.

«А уже в это русло добавляют свои ручейки и враги Зеленского внутри страны, их у него полно. Ясно одно: от дела "Мидаса" Зеленскому уже точно не отвертеться. Это дело его прикончит», — считает эксперт.

Напомним, что НАБУ предъявило обвинение в коррупции семи участникам преступной организации, которая именуется в оперативных документах как «Мидас», в том числе и Тимуру Миндичу. Последний успел бежать с Украины в Израиль. 13 ноября 2025 года Зеленский ввел против бизнесмена санкции.