Обзор иноСМИ: лего-рэп против США и сорванный заговор Трампа

Операция «Ахмадинежад»: тайный план США по смене власти в Иране

Вскоре после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи президент США Дональд Трамп публично порассуждал о том, что было бы лучше, если бы страну возглавил «кто-то изнутри». Как выяснилось, Израиль и США вступали в этот конфликт, имея на примете конкретного и весьма неожиданного кандидата, пишет The New York Times. Им оказался Махмуд Ахмадинежад - экс-президент Ирана, известный своими жесткими антиизраильскими и антиамериканскими взглядами. Однако дерзкий план, разработанный израильтянами и якобы согласованный с самим Ахмадинежадом, быстро сорвался. Об этом NYT рассказали американские официальные лица. По их словам и по данным источников из окружения Ахмадинежада, экс-президент получил ранение в самый первый день войны. Это произошло в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране. Удар изначально задумывался как операция по освобождению Ахмадинежада из-под домашнего ареста. Он выжил, но, оказавшись на волосок от гибели, разочаровался в идее смены режима, утверждают собеседники NYT. С тех пор он не появлялся на публике, его текущее местонахождение и состояние неизвестны.

Сказать, что Ахмадинежад был необычным выбором - это ничего не сказать. Хотя в последнее время он всё чаще конфликтовал с руководством Ирана и находился под плотным надзором властей, в годы своего президентства он прославился призывами «стереть Израиль с лица земли». Он также был ярым сторонником иранской ядерной программы и жестким критиком США. Как именно Ахмадинежада удалось привлечь к участию в плане Израиля и США, до сих пор остается загадкой. Существование этого плана, о котором ранее нигде не сообщалось, было частью многоэтапной стратегии Израиля по свержению теократического правительства Ирана. Это подчеркивает, что Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вступали в войну, не просто недооценивая временные рамки. Они также сделали ставку на крайне рискованный план по смене власти в Иране, который даже некоторым советникам Трампа казался не вызывающим доверия, подчеркивает NYT.

«Новая эра золота: $8900 - это только начало?»

Чрезмерная задолженность, инфляция, монетарная нестабильность - в эпоху неопределенности золото становится как никогда актуальным, пишет немецкое издание Die Welt. Некоторые аналитики прогнозируют мощный рост цен на этот драгметалл. Когда в 2020 году авторы отчета In Gold We Trust объявили о начале «золотого десятилетия», цена в 4800 долларов за тройскую унцию к 2030 году казалась амбициозным, но все же умеренным базовым сценарием. Однако сейчас, за четыре года до намеченного срока, этот барьер уже легко преодолен. Авторов этого отчета долгое время поднимали на смех из-за их ценовых прогнозов. Но для них всё очевидно: валютная и геополитическая ситуация развивалась быстрее, чем ожидалось. Поэтому теперь они сильнее фокусируются на инфляционном сценарии, согласно которому к концу десятилетия золото подорожает примерно до 8900 долларов. По данным Die Welt, эти цифры вполне укладываются в рамки прогнозов других известных аналитиков.

Deutsche Bank считает, что если центробанки увеличат долю золота в своих резервах с нынешних 30 до 40 процентов, то цена за тройскую унцию может достигнуть 14 тысяч долларов. В то же время Deutsche Bank полагает, что в ближайшие пять лет цены выше 8000 долларов более вероятны. UBS уже прогнозирует 6200 долларов на этот год, а JPMorgan - 6300 долларов. Всё это демонстрирует, что золото перестало быть просто убежищем во времена кризиса, а находится в процессе «фундаментальной переоценки», заявил автор статьи. С 2010 года центральные банки накопили около 9700 тонн золота, более 4000 тонн из которых были приобретены только в период с 2022 по 2025 год. При этом в краткосрочной перспективе рынок золота остается уязвимым. Мощное ралли прошлого года и стремительный скачок к новым максимумам увеличили риск отката. Падение курса драгметалла в пределах 5-25 процентов оценивается как вполне возможное. Недавняя коррекция, которая опустила цену золота с 5594 до примерно 4500 долларов, как раз соответствовала этому сценарию.

Как Иран переиграл Белый дом в тиктоках и мемах

Чтобы понять будущее пропаганды, стоит полистать ироничные мемы в аккаунтах иранских посольств, посмотреть иранские издевательские рэп-клипы с Лего-человечками и заполнивший соцсети проиранский спам от нейросетей, пишет Foreign Policy. Всего сто дней назад Иран называли государством-изгоем, а сегодня он - главный герой интернета. Этот успех выглядит еще более поразительным на фоне того, что Белый дом пытается играть в ту же игру - и проигрывает. Администрация Трампа штампует собственный шквал картинок от нейросетей, агрессивные мемы и язвительные публикации. Но все это проходит мимо цели. Подобная пропаганда эффективна лишь тогда, когда ты выступаешь в роли «Давида против Голиафа», считает автор статьи. Анализ аккаунтов иранских дипломатов показал, что всего за 50 дней они набрали почти миллиард просмотров - это в 14 раз больше, чем в довоенный период. Вершины рейтингов занимает контент, созданный нейросетями. Самым эффективным примером военной пропаганды в 2026 году стал... Лего-мультфильм.

Десятого марта государственные СМИ Ирана показали ролик под названием «Повесть о победе», который вскоре совершил редкое для госканалов чудо - стал вирусным в интернете. В этом коротком видео, созданном с помощью нейросетей, паникующий Лего-президент США Дональд Трамп судорожно листает папку с нелепой надписью про дело Эпштейна. Подстрекаемый злорадно хохочущим Лего-премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, Трамп запускает ракету, которая попадает в школу для девочек - на кадрах среди руин остаются лишь пара туфель и одинокий рюкзак. Иранский солдат со слезами на глазах прижимает к себе этот рюкзак и запускает ответные ракетные удары. Более десятка последующих Лего-роликов развили этот формат. В некоторых из них использовался современный динамичный бит и хлёсткие рэп-речевки. В ролике «Хроники победы: Часть 2» на иранских ракетах красуется надпись «В память о жертвах острова Эпштейна», тем самым «моральное разложение» США превращается в повод для иранского возмездия. Весь этот контент находит отклик вовсе не потому, что люди внезапно стали фанатами Хаменеи. Он «залетает», потому что Иран не создает антиамериканские настроения с нуля - он лишь облекает их в привлекательную форму, целясь в крайне непопулярную во всем мире администрацию США.

«Авангард» оставил США позади в гиперзвуковой гонке

Российский ракетный комплекс «Авангард» остается единственным в мире боеспособным гиперзвуковым крылатым блоком, стоящим на вооружении, пишет National Security Journal. Корни проекта уходят в советскую программу «Альбатрос» 1980-х годов, которая создавалась как ответ на американскую стратегическую оборонную инициативу Рональда Рейгана («Звездные войны»). После распада СССР проект столкнулся с задержками, в частности из-за необходимости импортозамещения систем управления, производившихся на Украине. Летные испытания возобновились в 2016–2017 годах, а в 2018-м комплекс был официально представлен и запущен в серийное производство. На боевое дежурство «Авангард» выводится с помощью тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-28 «Сармат», которая доставляет блок в верхние слои атмосферы, после чего он отделяется и совершает управляемый полет к цели.

Главным стратегическим преимуществом «Авангарда» автор статьи называет его способность сочетать межконтинентальную дальность (более 6000 километров) и гиперзвуковую скорость (от 20 до 27 Махов) с возможностью динамического маневрирования. В отличие от традиционных боеголовок МБР, движущихся по просчитываемой баллистической траектории, планирующий блок меняет высоту и направление, используя аэродинамическую подъемную силу. Это делает его перехват современными системами ПРО практически невозможным. По оценкам экспертов, при длине около 5,4 метра и весе порядка двух тонн блок способен нести ядерный заряд мощностью от 800 килотонн до двух мегатонн. В статье отмечается, что США включились в глобальную гиперзвуковую гонку вооружений с опозданием, завершив испытания своего комплекса LRHW только в 2024 году.

В Киеве начали заглядываться на французский «ядерный зонтик»

В европейском экспертном сообществе активно обсуждается идея президента Франции Эммануэля Макрона расширить французский «ядерный зонтик» на некоторые страны Европы, пишет AgoraVox. Посетив базу атомных подлодок Иль-Лонг, Макрон объявил о планах увеличить ядерный арсенал Франции, который сейчас насчитывает 290 боеголовок и занимает четвертое место в мире. При этом точные масштабы наращивания сил намеренно не раскрываются для сохранения «стратегической неопределенности». В отличие от Британии, чей арсенал в 225 боеголовок зависит от технической поддержки США (из-за использования американских ракет Trident), французские ядерные силы морского и воздушного базирования полностью автономны от НАТО и Вашингтона. Париж планирует привлечь европейских союзников (включая Германию, Польшу, Нидерланды) к совместным ядерным учениям и планированию, а также допускает размещение носителей на их территории.

Украину, где не утихают дискуссии о потере советского ядерного арсенала в 1990-х годах, интересует автономность французского «зонтика». По мнению украинских экспертов, интеграция Киева в оборонную систему Франции возможна по «греческому сценарию» - без непосредственного размещения боеголовок на украинской территории, но с участием в общеевропейском ядерном планировании. Однако в отличие от России, США и Китая, арсеналы Франции включают только морские и воздушные средства, но не межконтинентальные баллистические ракеты шахтного базирования.