Макрон позвонил Алиеву и обсудил три вопроса

Президенты Азербайджана и Франции Ильхам Алиев и Эммануэль Макрон обсудили по телефону отношения двух стран.

Об этом сообщается на странице азербайджанского лидера в соцсети X.

«В ходе телефонного разговора мы обсудили вопросы повестки двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией и обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес», — сообщил Алиев.

Разговор состоялся по инциативе французской стороны. Макрон и Алиев также обсудили вопросы на региональном и глобальном уровнях.