Макрон позвонил Алиеву и обсудил три вопроса
Президенты Азербайджана и Франции Ильхам Алиев и Эммануэль Макрон обсудили по телефону отношения двух стран.
Об этом сообщается на странице азербайджанского лидера в соцсети X.
«В ходе телефонного разговора мы обсудили вопросы повестки двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией и обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес», — сообщил Алиев.
Разговор состоялся по инциативе французской стороны. Макрон и Алиев также обсудили вопросы на региональном и глобальном уровнях.