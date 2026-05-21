Глава офиса Зеленского вслед за ним нарядился в вышиванку

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) вслед за Владимиром Зеленским нарядился в вышиванку. Пост появился в его личном Telegram-канале.

На размещенных кадрах Буданов запечатлен за столом в черной вышиванке с золотистым орнаментом. Таким образом он поздравил подписчиков с Днем вышиванки, который в этом году отмечается 21 мая.

Зеленский, в свою очередь, сфотографировался в традиционной одежде вместе с женой Еленой. Он предстал перед камерой в черной вышиванке и брюках, а его супруга позировала в белой рубашке с орнаментом синего цвета на воротнике и рукавах.

В апреле обувь Зеленского на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине привлекла внимание журналистов.