Алексей Росликов, депутат Рижской думы, выступивший с инициативой защиты русскоязычного населения Латвии от дискриминации, заявил агентству РИА Новости, что лишился своего мандата и должности руководителя фракции.

В июне 2025 года во время заседаний латвийского сейма, где обсуждался проект декларации о «ликвидации лингвистических последствий» советской русификации, тогдашний парламентарий Росликов поддержал сохранение русского языка в стране.

«Сегодня у меня отобрали не только депутатский мандат, но и пост главы фракции в Рижской городской думе», — сообщил Росликов корреспондентам агентства.

По словам депутата, основанием для лишения полномочий послужило его текущее положение: он поддерживает отношения с Россией и Беларусью и находится на их территории, что, по мнению властей, создает угрозу национальной безопасности Латвии.