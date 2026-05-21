Ереван отреагировал на запрет ввоза цветов из Армении в Россию

Глава Министерства экономики Республики Армения Геворг Папоян заявил, что его ведомство пока не получало от Россельхознадзора официальных уведомлений касательно введения каких-либо запретительных мер на поставки армянских цветов в Российскую Федерацию. Об этом передает ТАСС.

«Официальных уведомлений нам не поступало. Мне известно, что в настоящее время на территории Армении находятся специалисты Россельхознадзора, которые проводят инспекции на отдельных предприятиях. Речь идёт о тех производителях, в отношении которых действуют запреты, и если они по итогам проверок получат положительное заключение, то возможность экспорта для них вновь станет доступной», — пояснил министр в ходе брифинга после заседания правительства.

Папоян также добавил, что не может назвать точные сроки завершения проверочных мероприятий, поскольку министерство не располагает официальной информацией о ходе данных процессов, не получая соответствующих уведомлений.

Кроме того, министр не исключил, что определённые политические круги внутри Армении могут намеренно создавать препятствия для экспорта армянской продукции на российский рынок.

Напомним, 20 мая Россельхознадзор объявил о том, что с 22 мая 2026 года вводятся временные ограничения на ввоз цветочной продукции из Армении либо отправляемой с её территории. Запрет будет действовать до завершения инспекции местных тепличных хозяйств и окончательного анализа её результатов.