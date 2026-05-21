Блогерша попыталась избавиться от бывшего с помощью киллера

Популярная 24-летняя американская блогерша Габриэла Гонсалес заказала убийство бывшего возлюбленного, певца Джека Эйвери. Как сообщает Lenta.ru, девушка подговорила своего отца Франсиско Гонсалес найти наемного убийцу, чтобы устроить смертельное ДТП с участием артиста. Вскоре после передачи денег киллеру их задержала полиция.

По данным следствия, Гонсалес неоднократно говорила, что хочет смерти Эйвери. Конфликт между бывшими возлюбленными начался из-за спора об опеке над ребенком. Ранее отец блогерши нанял частного детектива для слежки за певцом и сбора доказательств, которые могли бы быть использованы против него в суде.

Блогершу и ее отца взяли под стражу 18 мая. Им предъявили обвинения в сговоре с целью совершения убийства.

Поклонники Габриэлы были шокированы новостью о ее задержании.

«Представьте, что вы выросли и однажды узнали, что ваша собственная мать и дедушка якобы были замешаны в заговоре с целью убийства вашего отца. Это просто ужасно», — написал один из ее подписчиков.

Гонсалес считалась восходящей звездой социальных сетей. За ее жизнью следили почти 500 тысяч пользователей.