Бывший президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала Запад не отдавать Украину в руки России, поскольку тогда ее производственные мощности будут работать против Европы. Об этом пишет The Guardian.

В контексте обсуждения евроинтеграции Украины она заявила, что "сложно обсуждать вопрос о том, следует ли Украине вступать в Европейский союз, а затем обсуждать, как ее сельское хозяйство будет соответствовать общей сельскохозяйственной политике".

"Вопрос в другом: Украина — военная держава с огромными производственными мощностями. В чьих руках она должна оказаться? В руках России или Запада? И точка. Это наш вопрос. Это наша цель. Пусть с нами будут украинцы, потому что представьте, что они, как во времена Советского Союза, начнут строить все это для России, а не для нас", — сказала Кальюлайд.

До этого бывший глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что "демократическая часть мира" не должна позволить "суверенному государству" под названием Украина исчезнуть.