Мир в Европе больше не гарантирован, его необходимо активно «защищать, оборонять и поддерживать». С таким предупреждением выступил президент Чехии Петр Павел, чьи слова приводит The Guardian.

«Его необходимо вновь активно защищать, оборонять и поддерживать. Урок этого момента заключается не в том, что Европа одинока, а в том, что Европа должна быть достаточно сильной, чтобы противостоять трудностям, когда это потребуется», — сказал Павел.

По словам президента Чехии, необходимо задействовать все рычаги, чтобы оказаться в наилучшем положении, поскольку «история просто не будет ждать, пока Европа будет готова».

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что рост инцидентов с беспилотниками в странах Балтии, в том числе в Литве, делает угрозу войны в Европе реальной. По словам премьера, его не удивляет, что уже около десяти дней «поступают сигналы, указывающие на то, что хаос может затронуть и наших соседей, особенно страны Балтии, не по их вине».