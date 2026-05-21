Столтенберг выступил с неожиданным заявлением о ЕС и НАТО

НАТО не сможет выжить без США, а ЕС - выполнять роль альянса. Об этом в эфире шведского телеканала SVT заявил министр финансов Норвегии и бывший генеральный секретарь Североатлантического блока Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТО в своем нынешнем виде не сможет существовать без США.

"Нет, не та НАТО, которую мы знаем почти 80 лет, потому что речь идет о Европе и США, которые стоят вместе и противостоят всем угрозам. Вот почему так важно сделать все возможное, чтобы предотвратить раскол между Европой и США, - сказал он. - Я очень уважаю ЕС, но не верю, что ЕС может заменить НАТО в вопросах общих гарантий безопасности и обороны".

Одной из причин кризиса в НАТО стало заявленное США стремление взять под контроль Гренландию, отмечает SVT. Сейчас существует опасение, что США выведут войска быстрее, чем Европа сможет их заменить.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США подвергнут очень серьезному пересмотру курс в рамках НАТО. По словам американского лидера, Североатлантический альянс не поддержал Вашингтон в ситуации вокруг Ирана, хотя США "платят за НАТО триллионы долларов".