Белый дом опубликовал фото с Трампом и «ликвидированными врагами» США

Официальный аккаунт Белого дома опубликовал в социальных сетях фотографию с президентом Дональдом Трампом и "ликвидированными" врагами Соединенных Штатов.

На кадре с фотографией американского лидера написано: "Враги Америки, нейтрализованные президентом Дональдом Трампом". Чуть ниже расположены портреты президента Николаса Мадуро, бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, главы ИГИЛ Абу-Билал аль-Минуки, а также Рауля Кастро. Каждому из них присвоен статус "арестован", "ликвидирован" и "обвинен".

"Справедливость восторжествует", - гласит подпись к публикации Белого дома.

В начале января Соединенные Штаты в ходе операции в Венесуэле похитили президента Николаса Мадуро, который в данный момент находится под стражей. Верховный лидер Али Хаменеи был уничтожен в ходе авиаударов ВС США во время операции Вашингтона и Тель-Авива против Ирана. Также неделю назад Трамп сообщил, что Абу-Билал аль-Минуки, второй по значимости в мире командир ИГИЛ, был уничтожен. Раулю Кастро, в свою очередь, Вашингтон выдвинул юридические обвинения.