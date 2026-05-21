МИД КНР заявил о новом этапе отношений Китая и России

Российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин достигли важного консенсуса, отношения между странами вступили на новый этап. Об этом сообщил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь, передает ТАСС.

Го на брифинге заявил, что главы двух государств достигли нового важного консенсуса по вопросам развития китайско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху.

"Под общим стратегическим руководством глав двух государств отношения КНР и России перешли на новый этап", - подчеркнул он.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства добавил, что Китай готов укреплять сотрудничество с Россией в энергетике, в том числе были достигнуты договоренности по газопроводу "Сила Сибири".

19–20 мая Путин посетил Пекин и провел переговоры с председателем КНР. На российско-китайских встречах были подписаны более 40 документов о сотрудничестве между странами. Политики обсудили стратегическое партнерство, экономическое сотрудничество и международную повестку. О чем договорились Москва и Пекин и почему на Западе визит российского лидера называют особенным — в материале "Газеты.Ru".