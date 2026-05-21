Раскрыты тайны странного поведения Навроцкого на встрече с Мелони

Президент Польши Кароль Навроцкий посетил Рим, где встретился с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Как сообщает aif.ru, тайны странного поведения польского лидера раскрыл политолог и профайлер Руслан Панкратов.

На снимках со встречи видно, как Навроцкий сперва поцеловал руку Мелони, а после — трижды поцеловал ее саму. Встреча происходила на глазах у жены президента Польши, которая в это время стояла рядом с ним. Ситуация выглядела неловкой.

«Поцелуй руки, крепкие объятия и тройной поцелуй в щеки — именно в этом "трижды" заключено все. В итальянской культуре целуются дважды. Трижды — это Польша. Навроцкий воспроизвел польский ритуал без поправки на итальянский протокол. Классический культурный нарциссизм», — отметил Панкратов.

Такие действия могли быть как случайностью, так и сознательной демонстрацией того, что Навроцкий пытается быть «хозяином положения». Учитывая репутацию политика, такой вариант кажется более вероятным.

Отдельное внимание эксперт обратил на поцелуй руки Мелони. В польской шляхетской традиции это знак уважения к женщине, а в современном западном протоколе — архаизм, который граничит с патернализмом.

«Объятие после поцелуя руки усиливает картину — Навроцкий перешел в зону тактильного доминирования. Человек, обнимающий малознакомого партнера при первой официальной встрече, либо демонстрирует подлинную симпатию, либо — что вероятнее — пытается сократить дистанцию в собственных интересах», — заметил Панкратов.

При этом профайлер заметил, что за избыточной теплотой Навроцкого прослеживается статусная неуверенность: человек пытается компенсировать ее экспрессией. Панкратов напомнил, что президент Польши является человеком без профессионального дипломатического бэкграунда.

Тем временем Мелони показала необычный жест: она держала одну руку за спиной. Эксперт отметил, что это «жест кинжала», который в средиземноморской невербалике исторически считается сигналом скрытых намерений.

«Но принципиальная деталь: Мелони держала руку за спиной еще до встречи с Навроцким — в том числе при приветствии с Туском. Это не реакция на конкретного человека, это устойчивая поведенческая стратегия опытного политика. Тело открыто для контакта, позиция остается закрытой», — пояснил эксперт.

Панкратов добавил, что Мелони при этом улыбалась «правильно» — в рамках протокола и не показывая дискомфорта. По мнению профайлера, Навроцкий работал на польскую аудиторию, а итальянский премьер это считала и не открылась ему.