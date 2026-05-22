Трамп заявил, что не сможет приехать на свадьбу старшего сына из-за «любви к США»

Президент США Дональд Трамп заявил, что не сможет присутствовать на свадьбе своего старшего сына Дональда Трампа-младшего из-за государственных дел. Соответствующее сообщение появилось в соцсети американского лидера Truth Social.

«Хотя я очень хотел быть рядом с моим сыном Доном-младшим и новым членом семьи Трамп, его будущей женой Беттиной. Обстоятельства, связанные с правительственными делами, и моя любовь к США не позволяют мне этого сделать», — написал он.

Глава Соединенных Штатов отметил, что считает важным оставаться в Вашингтоне «в это важное время». И поздравил своего сына и будущую невестку с торжественным событием.

По данным американских СМИ, Трамп-младший в ближайшие дни женится на модели Беттине Андерсон на небольшом острове на Багамах.

Старший сын президента США в 2018 году развелся с моделью Ванессой Хейден, с которой прожил 13 лет. У супругов пятеро детей: две дочери и три сына.

В марте текущего года в Южной Корее завирусился мем, где младший сын Трампа, 20-летний Бэррон женится на дочери лидера КНДР Ким Чен Ына. Автор мема в шутливой форме предположил, что такой союз сделал бы США и Северную Корею «родственниками» и тем самым автоматически прекратил бы международные конфликты.

