«Дети плачут»: в Латвии возмущены призывами властей привыкать к дронам

Депутата латвийского города Елгава Андрея Пагора возмутили заявления властей страны, призывающих жителей привыкать к «новой реальности» с дронами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети Пагора.

Ранее в восточных районах Латвии объявили тревогу из-за появления беспилотников. В это время в школах шли экзамены, которые пришлось прервать для эвакуации детей. Позже глава Центра управления кризисными ситуациями Арвис Зиле сказал, что Латвия теперь живет в условиях «новой реальности».

Пагор назвал это попыткой «дрессировки» населения. По словам депутата, чиновники фактически призывают людей смириться с регулярными срывами учебного и рабочего процессов, а также с экономической нестабильностью.

«Дети сидят в подземелье, в бомбоубежище и плачут… Глава кризисного центра как раз об этом говорит. <…> То есть мы должны смириться», - отметил Пагор.

По мнению депутата, латвийское общество планомерно готовят к масштабному военному столкновению с Россией. Пагор предупредил, что регулярные эвакуации и сирены - это лишь начальный этап психологической подготовки людей к гораздо более тяжелым последствиям.

«Они готовят нам другой сценарий. Чтобы мы привыкли к этим воздушным тревогам. К этим постоянным эвакуациям... Человек привыкает. Привыкает потом к разрушениям, к трупам и всему остальному…», - заключил Пагор.

В последние недели в страны Балтии несколько раз залетали украинские дроны. В Латвии фиксировали падение беспилотников. Один из упавших дронов попал в пустые резервуары на нефтебазе в городе Резекне.

На фоне ситуации с дронами в стране начался политический кризис, правительственная коалиция распалась. Министр обороны страны Андрис Спрудс подал в отставку, позже пост покинула премьер Эвика Силиня.