Пытающиеся захватить Кубу США предъявили обвинения экс-президенту Кастро

США в стремлении свергнуть коммунистический режим на Кубе предъявили бывшему президенту Острова свободы Раулю Кастро обвинения . В Майами 94-летнему Кастро предъявлены обвинения в том, что он якобы сбил самолет с эмигрантами в 1996 году.

В среду Соединенные Штаты выдвинули федеральное уголовное обвинение против бывшего президента Кубы Рауля Кастро, и еще пятерых человек в связи со значительной эскалацией кампании администрации Трампа по свержению коммунистического режима, правящего на Острове свободы шесть десятилетий.

Как пишет The Guardian, 94-летнему политическому деятелю было предъявлено обвинение в Майами, штат Флорида, в заговоре с целью убийства граждан США, четырех эпизодах убийств и двух эпизодах уничтожения самолетов.

Другим обвиняемым является пилот истребителя, которому первоначально были предъявлены обвинения в связи с инцидентом 1996 года, когда кубинские военные сбили самолет во время якобы гуманитарной миссии во Флоридском проливе.

Утверждается, что Кастро, занимавший в то время пост министра обороны Кубы, отдал приказ открыть огонь, пишет The Guardian.

Обвинительный акт в окружном суде южного округа Флориды был вынесен в период обострения напряженности между США и Кубой. Дональд Трамп пригрозил военными действиями против правительства Кубы, а энергетический кризис, вызванный жестким нефтяным эмбарго США, вызвал массовые отключения электроэнергии и протесты в столице.

Выступая перед журналистами в среду днем после оглашения обвинительного заключения, Трамп сказал, что “эскалации” в отношениях с Кубой "не будет".

“Я не думаю, что в этом есть необходимость”, - сказал он. “Послушайте, ситуация разваливается. Они действительно потеряли контроль над Кубой”.

Когда его спросили, будет ли произведен арест, подобный аресту свергнутого президента Венесуэлы Николаса Мадуро ранее в этом году, он сказал: “Я не хочу этого говорить”.

После оглашения обвинительного заключения американские военные подтвердили, что авианосец "Нимиц" и сопровождающие его военные корабли вошли в южную часть Карибского моря, пишет The Guardian.

Тодд Бланш, исполняющий обязанности генерального прокурора США, сказал: “Впервые почти за 70 лет высшему руководству кубинского режима в этой стране предъявлены обвинения в актах насилия, приведших к гибели американских граждан. Странам и их лидерам нельзя позволить нападать на американцев, убивать их и не отвечать за это”.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил это обвинение как политический трюк, направленный лишь на то, чтобы “оправдать безрассудство военной агрессии против Кубы”. В сообщении в социальных сетях он обвинил США во лжи и манипулировании событиями, связанными со сбитым самолетом, в том числе в игнорировании неоднократных предупреждений кубинских официальных лиц о том, что они будут защищаться от “опасных нарушений” их воздушного пространства “отъявленными террористами”.

Рауль Кастро, как утверждается, отдал приказ сбить 24 февраля 1996 года два небольших самолета, принадлежавших базирующейся в Майами группе эмигрантов "Братья-изгнанники", которые должны были прочесать 90 миль водного пространства между Кубой и островами Флорида-Кис в поисках беженцев.

Четверо мужчин, Армандо Алехандр-младший, Карлос Коста, Марио де ла Пенья и Пабло Моралес, погибли после того, как их самолеты Cessna были сбиты ракетами, выпущенными с истребителей МиГ кубинских ВВС.

Третьему самолету, пилотируемому основателем группы Хосе Басульто, удалось спастись и благополучно приземлиться во Флориде.

Рауль Кастро ушел с поста президента в 2018 году, а три года спустя - с поста секретаря коммунистической партии Кубы, но остается одной из самых влиятельных фигур в кубинской политике. Фидель Кастро скончался в 2016 году в возрасте 90 лет, напоминает The Guardian.

Неясно, предстанет ли он когда-нибудь перед американским судом, чтобы ответить на предъявленные обвинения.

“Мы ожидаем, что он появится здесь по собственной воле или каким-либо другим способом, - сказал Бланш, явно намекая на захват и похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими вооруженными силами в январе. – Мы ожидаем и верим, что господин Кастро имеет право провести свой день в суде прямо здесь, в Майами”.

Также в среду госсекретарь США Марко Рубио опубликовал обращение к кубинскому народу на испанском языке: “Причина, по которой вы вынуждены выживать без электричества, заключается не в нефтяной блокаде со стороны Америки. Отсутствие электричества, топлива или продовольствия вызвано тем, что люди, которые контролируют это, разворовали миллиарды долларов, но ничего не использовали, чтобы помочь людям”.

Карлос Коссио, заместитель министра иностранных дел Кубы, ответил в своем посте на платформе X.