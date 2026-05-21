Гламурная 25-летняя женщина оказалась лидером банды подростков-убийц

В Японии гламурная женщина и ее муж оказались лидерами банды подростков-убийц. Об этом пишет Mothership.

25-летнюю Мию Такэмаэ и 28-летнего Каито Такэмаэ арестовали после нападения на 69-летнюю жительницу префектуры Тотиги и ее сыновей. 14 мая в дом семейства ворвались шестеро подростков. Они нанесли пожилой женщине более 20 ударов ножом. Ее сыновья 30 и 40 лет получили переломы и другие тяжелые травмы. Малолетние преступники вынесли из дома деньги и ценности. Двое из них скрылись на автомобиле. Одного из нападавших удалось задержать через 30 минут после преступления.

На допросе он заявил, что действовал по наводке Такэмаэ. В частности, супруги предоставили подросткам дорогой автомобиль, на котором они приехали к дому жертв. Каито был арестован в Международном аэропорту Токио при попытке покинуть страну. Мию задержали в отеле в префектуре Канагава. Женщина находилась там с семимесячной дочерью. Ранее преступница часто выкладывала в социальных сетях снимки, на которых демонстрировала дорогие автомобили и представала в модных образах.

Полиция считает, что Такэмаэ долгое время преследовали семью женщины, с которой расправились подростки. В апреле неизвестные совершили кражу в доме одного из сыновей японки. Был похищен некий предмет, с помощью которого преступники узнали ее адрес. Банду подозревают в ряде других преступлений, включая ограбления и кражи.

В октябре 2025 года сообщалось, что в Бразилии арестовали гламурную серийную убийцу. За пять месяцев она расправилась с четырьмя мужчинами.