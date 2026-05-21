В Литве разгорелся скандал из-за воздушной тревоги

Жители Вильнюса выразили недовольство организацией эвакуации во время воздушной тревоги и в его окрестностях. Об этом пишет литовский портал LRT, ссылаясь на жителей города.

Как рассказала местная жительница Илона, в одной из школ эвакуацию свернули, когда стало понятно, что в подвале не хватает мест для всех детей.

« ... в конце концов, детей просто вернули обратно в классы», — добавила она.

Женщина отметила, что многие люди растерялись и не понимали, что происходит, куда им бежать, несмотря на якобы обязательную рассылку от правительства об алгоритме действий.

20 мая жителям Литвы пришлось впервые спускаться в укрытия из-за воздушной угрозы, которая действовала около часа. Власти Литвы и жители Вильнюса укрылись в убежищах, однако места в них хватило не всем. В школах прервали занятия, общественный транспорт прекратил работу, а два самолета перенаправили в Ригу. В МИД Литвы обвинили Россию в попадании дронов ВСУ в воздушное пространство Прибалтики, однако недовольство Вильнюса, Риги и Таллина действиями Украины растет.