Столтенберг: ЕС не сможет заменить НАТО в вопросах безопасности и обороны

НАТО в своем нынешнем виде не сможет существовать без США. Об этом заявил министр финансов Норвегии и бывший генсек Североатлантического блока Йенс Столтенберг в эфире шведского телеканала SVT, передает ТАСС. "Нет, не та НАТО, которую мы знаем почти 80 лет, потому что речь идет о Европе и США, которые стоят вместе и противостоят всем угрозам. Вот почему так важно сделать все возможное, чтобы предотвратить раскол между Европой и США", - сказал он. По словам Столтенберга, он уважает ЕС, но не верит, что объединение может заменить НАТО в вопросах общих гарантий безопасности и обороны. В этом году президент США Дональд Трамп не раз заявлял о пересмотре роли страны в военном блоке. 19 мая агентство Reuters со ссылкой на три источника сообщила, что администрация президента США планирует сообщить союзникам по НАТО о сокращении объема военных возможностей, которые страна могла бы использовать для оказания помощи европейским странам альянса в случае крупного кризиса.