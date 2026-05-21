«Очень кроваво»: описаны возможные варианты «устранения» Зеленского
Политолог Юрий Баранчик считает, что Владимира Зеленского могут «убрать» власти США или Британии, поскольку он «слишком много знает». Об этом Баранчик рассказал «Царьграду».
По мнению политолога, в устранении Зеленского могут быть заинтересованы как в Вашингтоне, так и в Лондоне, однако подходы к реализации этого сценария у британцев и американцев будут принципиально разные. Баранчик отметил, что для США критически важно провести всё максимально скрытно, чтобы не допустить утечки компрометирующих данных накануне промежуточных выборов в Конгресс в ноябре.
«А вот если бритты будут его убирать, «щитай, всё пропало». <…> Будет что-то показательно очень кровавое и ужасное», - подчеркнул Баранчик.
Он отметил, что «говорящий на камеру» Зеленский нужен властям западных стран «ещё меньше, чем Эпштейн». Политолог добавил, что стремление «убрать» Зеленского также может быть связано с переговорами по украинскому кризису. Он указал, что в Кремле называют Зеленского главным препятствие на пути к урегулированию.
Ранее президент США Дональд Трамп называл Зеленского «имевшим скромный успех комедиантом», «диктатором без выборов» и советовал ему «действовать быстро, иначе у него не останется страны». Трамп не раз заявлял, что пришло время провести выборы на Украине. Он отмечал, что власти страны используют боевые действия, чтобы не проводить голосование, но у украинского народа должна быть возможность выразить свое мнение.