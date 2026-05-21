Политолог Юрий Баранчик считает, что Владимира Зеленского могут «убрать» власти США или Британии, поскольку он «слишком много знает». Об этом Баранчик рассказал «Царьграду».

По мнению политолога, в устранении Зеленского могут быть заинтересованы как в Вашингтоне, так и в Лондоне, однако подходы к реализации этого сценария у британцев и американцев будут принципиально разные. Баранчик отметил, что для США критически важно провести всё максимально скрытно, чтобы не допустить утечки компрометирующих данных накануне промежуточных выборов в Конгресс в ноябре.

«А вот если бритты будут его убирать, «щитай, всё пропало». <…> Будет что-то показательно очень кровавое и ужасное», - подчеркнул Баранчик.

Он отметил, что «говорящий на камеру» Зеленский нужен властям западных стран «ещё меньше, чем Эпштейн». Политолог добавил, что стремление «убрать» Зеленского также может быть связано с переговорами по украинскому кризису. Он указал, что в Кремле называют Зеленского главным препятствие на пути к урегулированию.

Ранее президент США Дональд Трамп называл Зеленского «имевшим скромный успех комедиантом», «диктатором без выборов» и советовал ему «действовать быстро, иначе у него не останется страны». Трамп не раз заявлял, что пришло время провести выборы на Украине. Он отмечал, что власти страны используют боевые действия, чтобы не проводить голосование, но у украинского народа должна быть возможность выразить свое мнение.