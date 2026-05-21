Мерц настоял на рассмотрении особого статуса Украины в ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц настаивает на ассоциированном членстве Украины в Европейском союзе (ЕС) и призывает блок рассмотреть этот вопрос, поскольку Берлин пытается вдохнуть новую жизнь в процесс расширения союза. Об этом сообщает Bloomberg.

В письме, направленном руководителям основных институтов ЕС, Мерц утверждает, что это предложение позволит Украине интегрироваться в блок, не получив пока полноправного членства. Уточняется, что эта инициатива предпринята в преддверии саммита ЕС — Западные Балканы, который состоится в следующем месяце в Черногории, где будет обсуждаться вопрос расширения Евросоюза.

Согласно плану, Украина будет участвовать в заседаниях ЕС, но не будет иметь права голоса. Она также сможет назначать ассоциированного судью в Европейский суд и представителей в Европейский парламент.

Как отмечает издание, Украина ранее выражала скептицизм по поводу идеи двухуровневой системы членства в ЕС. В своем письме Мерц отверг предположение о том, что это будет означать «ограниченное членство», подчеркнув, что процесс вступления Украины в ЕС продолжится. Отмечается, что немецкий канцлер обсуждал эту идею с президентом Украины Владимиром Зеленским на европейском саммите в прошлом месяце.

Ранее Мерц высказывался против немедленного вступления Украины в Евросоюз. При этом глава немецкого правительства выступил за более тесное сотрудничество с Киевом в институтах ЕС.